Dour : les élèves participeront à la semaine de la mobilité

Dans la commune de Dour, les élèves seront notamment invités à participer. « Au niveau communal, comme l’an dernier, nous avons décidé de bloquer la rue d’Offignies entre 9 heures et 15 heures », précise Carlo Di Antonio, bourgmestre. « La route étant fermée, une série d’activités ludiques, d’information et de sensibilisation pourra être proposée aux enfants qui nous rejoignent. »Une vingtaine de classes, soit entre 300 et 400 enfants devraient y prendre part.

« De nombreux parents ou grands-parents accompagneront les jeunes jusque-là. Le site est en site propre, une fois que l’on y est, on s’y trouve en parfaite sécurité », rappelle encore le bourgmestre. Pour rappel, la rue d’Offignies accueille une piste cyclo-piétonne bidirectionnelle mixte sur une longueur d’1,8 kilomètre et une piste cyclable suggérée en zone urbanisée sur une longueur de 2,3 kilomètres.

« Notre réseau cyclable s’améliore d’année en année, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons énormément. S’inscrire activement dans cette semaine de la mobilité, c’est inciter la population à se rendre compte qu’il est possible de venir à l’école à vélo, que la plupart des tronçons sont sécurisés. Si cela peut servir d’événement déclencheur pour que dans les jours, semaines ou mois qui suivent, le vélo soit utilisé comme une véritable alternative à la voiture, c’est parfait. »

Pour rappel, la semaine de la mobilité a été lancée en 2000. Depuis, dans toute l’Europe, des dizaines de villes et régions se mobilisent pour encourager des changements d’habitudes, tant au niveau des déplacements de loisirs qu’au niveau des déplacements quotidiens. Un vrai plus pour la santé des utilisateurs, l’environnement et le portefeuille.

E. Brl.