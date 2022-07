Dour 2022: Roméo Elvis fidèle à lui-même et les autres temps forts du dimanche 17 juillet

"C’est mon seul festival en Belgique de l’été" a indiqué Roméo Elvis à la foule lorsque l’ambiance n’était pas assez énergique selon lui. Le rappeur installé à Bruxelles jouait à 19h30 sur la scène The Last Arena, là même que sa sœur Angèle la veille . Fidèle à lui-même, il était là pour mettre le feu.Il a commencé par des titres très dansants comme Soleil , dont le refrain a été repris en chœur par des milliers de festivaliers.

Animal totem de Roméo Elvis, il y a toujours quelques crocodiles gonflables dans la foule de ses concerts. ©EdA Mathieu Golinvaux

Est ensuite venu le moment de passer aux choses sérieuses. Roméo Elvis aime voir ses fans se déchaîner quand il est sur scène. L’ambiance est montée d’un cran avec les morceaux Chaud, L’adresse et Pogo . Des pogos justement, le public ne s’en est pas privé pour le plus grand plaisir du rappeur.

Le groupe L’or du commun et Caballero et JeanJass l’ont ensuite rejoint pour performer leurs titres en collaboration. Roméo Elvis a ensuite terminé le concert en sautant dans la foule sur un crocodile gonflable comme à son habitude.

Tout peut arriver, dernier album en date de Roméo Elvis, est sorti le 27 mai dernier.Il a depuis enchaîné les festivals en France mais Dour était son seul festival belge de l’été, d’où son envie de prouver la valeur du public en Belgique.

Vladimir Cauchemar, DJ horrifique

Le DJ / compositeur Vladimir Cauchemar s’est emparé de la scène Boombox dimanche soir à 00h15 pour un show de plus d’une heure. Toujours vêtu d’un masque crâne avec un cœur, le DJmystérieux a dévoilé son univers rempli de maisons hantés et de squelettes sur des musiques envoûtantes avec des basses que vous sentez vibrer dans le corps entier.

Également producteur, Vladimir Cauchemar a collaboré avec beaucoup d’artistes de rap français comme Orelsan, Lomepal ou Roméo Elvis et Vald qui étaient tous les deux programmés à Dour dimanche.

Glass Museum, l’ouverture des Tournaisiens

Le groupe belge a conquis le public de La petite maison dans la prairie. ©EdA Mathieu Golinvaux

C’était la consécration pour le duo de jazz Glass Museum qui a fait l’ouverture de la scène La petite maison dans la prairie dimanche à 15h45. Antoine Flipo joue du piano pendant que Martin Grégoire est derrière la batterie.

Originaires de Tournai, les deux musiciens ont joué leurs morceaux où les sons des deux instruments s’entremêlent pour former des mélodies dynamiques teintées de mélancolie comme sur le titre Reflet .

Oton, l’électronique bruxelloise

Le DJ se produisait à 16h30 sur la scène la Balzaal. ©EdA Mathieu Golinvaux

Le DJOton a lui aussi eu l’honneur de faire le concert d’ouverture d’une scène dimanche et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la Balzaal, la fameuse scène des DJ. Sa musique est décrite comme de la fast techno ou de la neo trans mais ce qui est sûr, c’est que l’artiste installé à Bruxelles sait comment attraper une foule et ne plus la lâcher pendant 1h30.