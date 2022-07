Dour 2022: Caballero et JeanJass donnent un concert surprise au milieu du festival

20h15, Caballero et JeanJass rejoignent l eur ami Roméo Elvis durant son concert sur la scène The Last Arena dimanche 17 juillet pour interpréter leurs collaborations Un cadeau et Bruxelles arrive . Une fois le concert terminé, l’ambiance est étrange à Dour, on sent que quelque chose se prépare. Des enceintes ont été installées devant les lettres géantes DOUR vers l’entrée du festival. Les gens commencent déjà à se rassembler en cercle autour de la sécurité.