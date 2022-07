Dour 2022: Angèle, Hamza, Meyy… les artistes belges au sommet pour le samedi 16 juillet

"J’étais venu il y a quatre ans, j’étais un bébé, regardez où on en estmaintenant" , s’amuse Angèle devant le public de la Last Arena. Après être passée à Dour en 2018 alors que son nom résonnait de plus en plus, l’interprète de La loi de Murphy est revenue cette année en tant qu’une des plus grosses têtes d’affiche du festival.

Depuis son dernier passage à Dour, Angèle est devenue une superstar. ©EdA Mathieu Golinvaux

Bruxelles je t’aime , Balance ton quoi, Ta reine, Libre ...Angèle n’aurait même pas eu besoin de les chanter, la foule le faisait déjà pour elle. En deux albums, ( Brol en 2018 et Nonante-cinq en 2021 ) la jeune popstar belge a conquis la francophonie et même ailleurs grâce à sa collaboration avec la chanteuse britannique Dua Lipa sur le tube Fever dont le compteur comptabilise plus de 100 millions de vues sur YouTube.

Avec ses danseurs, Angèle a occupé l’espace pendant une petite heure, chantant et dansant avec ses fans. Cela sera au tour de son frère, Roméo Elvis , de performer dimanche sur la même scène pour le dernier jour du festival.

Hamza, le SauceGod envahit la Boombox

Très attendu, le Bruxellois Hamza est arrivé à 00h15 sur la scène de la Boombox avec Jodeci Mob , tube datant de 2017 mais toujours aussi efficace en concert. L’autoproclamé SauceGod a enchaîné les hits, passant de morceaux énergiques comme BXLZOO ou HS à des ballades comme Love Break devant des festivaliers participant à la moindre demande de Hamza, des pogos aux hurlements de son surnom.

Très productif, le plus américain des rappeurs belges a déjà sorti une dizaine de projets depuis 2015. Son dernier album, 140 BPM 2 est sorti en février 2021 et contient des morceaux comme Réel et Spaghetti . Hamza collabore souvent avec d’autres artistes, dont beaucoup de rappeurs, comme Damso avec qui l’alchimie est incomparable. Le MC bruxellois devrait publier un nouveau projet avant la fin de l’année.

Odezenne, le fond et la forme

Les membres de Odezenne ont régalé les festivaliers avec leur prestation. ©EdA Mathieu Golinvaux

Enchaînant les festivals ces derniers jours, les membres du groupe français Odezenne ont posé leurs valises le temps d’une nuit à Dour. Jacques, Alix et Mattia ont ramené l’énergie folle qui les caractérise pendant les concerts, sur la scène de La petite maison dans la prairie pendant la soirée.Rock alternatif recouvert d’ambiances électro et de couplets Hip-hop, Odezenne ne se limite pas à un genre musical et expérimente parmi toutes les influences de ses membres.

Actif depuis le milieu des années 2000, le groupe a sorti plusieurs projets dont le dernier, 1200 mètres en tout , date de janvier 2022.Écrit et enregistré pendant la période Covid, l’album est très personnel et aborde des sujets variés comme la pandémie évidemment, mais aussi la paternité ou la perte d’un proche sur la sublime chanson Caprice .

Meyy, future superstar

Meyy a à peine plus de 20 ans mais possède déjà une solide prestance sur scène. Jouant en début de journée sur la scène La petite maison dans la prairie, la jeune artiste belge déborde d’énergie. Entre pop et RnB, Meyy chante principalement l’amour dans ses chansons en anglais et parvient à transmettre ses émotions en live comme avec son morceau le plus connu, Famous .

Malgré son jeune âge, Meyy est dans la musique depuis longtemps. Elle a concrétisé cette passion en sortant son premier vrai EP, Spectrum , en 2020, suivi par le deuxième, Neon Angel en décembre 2021. Fort de 4 titres, on y retrouve des collaborations avec Joanna et Jelani Blackman.

Princess Nokia, Dour vibre comme New York

La rappeuse new yorkaise Princess Nokia était sur la scène de la Boombox vers 23 h pour montrer au public belge que les Américains ne sont pas encore dépassés par la francophonie en rap. L’artiste d’origine portoricaine a fait tous ses tubes comme Diva , Tomboy, No effort mais surtout I like him , son hit devenu une tendance virale sur le réseau social Tik Tok.

La trentaine, Princess Nokia a sorti son premier album en 2014, puis deux autres projets en 2017 et 2018. En février 2020, la rappeuse a gâté ses fans de deux albums: Everything sucks et Everything is beautiful pour montrer ses différentes facettes.