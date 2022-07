Dour 2022: le show de Laylow, la soul gantoise de EMY et la saxophoniste Nubya Garcia, retour sur les concerts marquants du vendredi 15 juillet

Réputé pour son univers visuel très travaillé, le rappeur Laylow s’est donné à fond sur la scène The Last Arena à 23h. Devant des écrans projetant des images tantôt d’un univers digital, tantôt rappelant un film de Tim Burton, l’artiste a performé les morceaux phares de ces deux derniers albums mais aussi quelques titres plus anciens.

La foule s’est transcendée dès les premières notes du morceau Megatron , jusqu’au dernier refrain de Spécial , presque une heure après. "Y a rien de normal dans ce monde pour celui qui est spécial" a entonné lu public en chœur. Le rappeur toulousain, désormais installé, à Paris s’adressait régulièrement aux festivaliers avec son intonation nonchalante pour les remercier de leur présence.

Il faut dire que cela n’a pas été facile pour Laylow. Presque la trentaine, sa musique est restée assez nichée pendant plusieurs années, se construisant une solide communauté de fans, avant d’exploser à partir de 2020. Laylow raconte des histoires dans ses albums avec un fil rouge qui tient du début à la fin.

Dans son premier album studio, sorti en 2020, le personnage de Trinity , un logiciel de stimulation émotionnel s’adresse à lui durant les interludes et tente de lui faire revivre sa relation amoureuse fanée. Dans son deuxième album, sorti en 2021, L’étrange histoire de Mr. Anderson , Laylow raconte l’errance d’un jeune homme perdu et mal entouré qui rêve de réussir dans la musique. On retrouve entre autres Damso, Hamza et Nekfeu sur le projet.

2. Nubya Garcia tient la foule avec son saxophone

Les festivaliers dansaient devant la scène au rythme du saxophone de Nubya Garcia. ©-Benjamin Watelle

Sur la scène de La petite maison dans la prairie, on se serait cru à la Nouvelle Orléans devant Nubya Garcia. La saxophoniste de jazz britannique est venue en milieu d’après midi avec son groupe pour un concert teinté de solos endiablés de l’artiste. Habituée des festivals, elle s’est notamment produite aux éditions 2022 de Glastonburry ou du Nancy Jazz Pulsation.

Née à Londres il y a une trentaine d’années, la jeune femme d’origine guyanaise est tombée amoureuse du jazz dès son plus jeune âge. Après avoir été diplômée d’un prestigieux conservatoire de musique et de danse, Nubya Garia a sorti un premier EP, Nubya’s 5ive en 2017. Son premier album, Source , est sorti en 2020.

3. EMY, la soul gantoise

Leader du groupe, Emy Kabore vient de Gand. ©-Benjamin Watelle

Emy Kabore et sont groupe étaient à l’affiche sous le chapiteau du Labo en fin d’après midi. "On est heureux d’être ici, c’est notre première fois dans un grand festival" , a confié la leader au public après la première chanson. Avec ses musiciens, la Gantoise a enchaîné les chansons à l’ADNsoul, avec un peu de pop et de jazz.

Emy chante en anglais et happe tous les regards du public par sa prestance sur scène. Les morceaux du groupe évoquent différents aspects de la société sans être rasoirs ou moralisateurs. Les membres de EMY sont en train de travailler sur le premier album du groupe prévu pour 2023.

4. Babysolo33, la totally spy du rap français

La rappeuse bordelaise fait beaucoup de références à la pop culture des années 2000 comme le dessin animé Totally spies. ©-Benjamin Watelle

Sur des instrumentales cloud, la jeune rappeuse de 25 ans a dévoilé son univers musical sur la scène de La Chaufferie en milieu d’après-midi. Babysolo33 est une artiste bordelaise à la croisée des genres entre rap, pop et RnB.Avec sa voix très enfantine, ses chansons résonnent comme un film pour ado, avec ce que cela comporte de mélancolie et de déceptions sentimentales.

Après un premier EP, Solo2019 , sorti en janvier 2020, la jeune rappeuse travaille sur la suite mais elle a également sorti un autre EPen février dernier appelé Stress et paillettes en collaboration avec les artistes Bricksy et 3G. La manière de chanter de Babysolo33 et de faire glisser sa voix sur la musique vient de ses influences comme Hamza, PNL ou l’américain Yung Lean qu’elle cite en interview.

5. En bref, les autres concerts marquants du vendredi 15 juillet

La scène The Ballroom. De 17 h à 3 h du matin, des DJ comme I hate models et Dax J se sont succédé sans interruption dans l’arène De Balzaal. Avec les jeux de lumière, la fumée et les bracelets colorés qui brillent dans le noir, on a l’impression d’être dans une soirée en boîte de nuit qui ne termine jamais.

Zamdane raconte notamment sa traversée de la Méditerranée dans le morceau Flouka. ©-Benjamin Watelle

Zamdane. Le jeune rappeur marseillais Zamdane est venu interpréter les titres de son premier album Couleur de ma peine . Arrivé du Maroc en 2016, il a sorti plusieurs EP avant de concrétiser sa musique dans cet album où il raconte son voyage, son arrivée en France et sa nouvelle vie avec beaucoup de mélancolie.

Rico Nasty. La rappeuse du Maryland à l’énergie sans limite s’est cassé la voix tellement elle s’est donnée au public sur la sène The last arena. L’interprète de Smack a bitch et sa teinture bleue ont fait le show pendant près d’une heure.