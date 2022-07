Dour 2022: Jacques face au public de Dour, Booba et Dorian Electra, retour sur les concerts marquants du jeudi 14 juillet

"Je n’ai pas l’habitude que vous soyez aussi chaud" s’est amusé le chanteur français, légèrement impressionné par l’enthousiasme de la foule, en demandant à la régie de lui baisser le son du public dans son oreillette. Jouant en milieu d’après midi sur la scène La petite maison dans la prairie, l’artiste reconnaissable par ses cheveux longs et sa tonsure sur le haut du crâne, était très attendu.

Proposant une musique mélangeant électro et pop, Jacques se différencie par son utilisation des sons du quotidien pour composer ses morceaux. N’importe quel bruitage, des coups donnés sur un escabeau au chant d’un oiseau peuvent lui servir pour élaborer de nouvelles mélodies.

Né à Strasbourg il y a une trentaine d’années, Jacques a sorti son premier album, L’importance du vide, en février 2022.Composé de 13 chansons, on retient notamment les morceaux Ca se voit et Kick ce soit , très efficaces sur les festivaliers de Dour. Il était également accompagné de son groupe de musiciens dont sa sœur fait partie.

Booba performe devant un public plutôt calme

Les rares concerts que donnent Booba sont toujours un événement qui rassemble des milliers de personnes dans une ambiance survoltée. ÀDour en revanche, la foule était peu agitée jeudi devant la scène The Last Arena avant le coucher du soleil. "J’entends rien" a répété plusieurs fois le rappeur faisant partie des piliers du rap français depuis plus de 20 ans. Si tous les artistes disent ça pour motiver les spectateurs, les mots de Booba semblaient presque sincères.

L’auteur de 92 iVeyron a pourtant fait une très bonne prestation, alternant les titres de rap purs et durs comme Walabok et Atila avec des morceaux plus dansants et populaires pour le grand public comme Médicament . Booba est également descendu saluer la foule durant une chanson et a distribué des feuilles à rouler de sa marque La Piraterie. Décidément, avec les sachets de CBD distribués la veille par Caballero et Jeanjass , il ne manque plus que le briquet pour certains festivaliers.

À 45 ans, la carrière de Booba a de quoi faire rêver tous les rappeurs français. Depuis ses premiers couplets en 1994, le MC de Boulogne dans les Hauts-de-Seine a su s’adapter aux changements de styles dans le rap pour rester à la page et garder sa place de tête d’affiche. La discographie de l’artiste désormais domicilié à Miami compte une dizaine d’albums. Le dernier, Ultra , est sorti en mars 2021.

Dorian Electra, laboratoire de la pop

Les festivaliers de Dour ont eu le droit à une vraie prestation scénique de la part de Dorian Electra qui jouait sous le chapiteau de la scène le Labo vers 23 h. La pop star américaine adepte des expérimentations musicales est arrivée sur scène avec une tenue rappelant celle des déguisements de sorcière devant un public déjà conquis.

Dorian Electra est autant célèbre pour ses tenues extravagantes que pour sa musique. ©-Benjamin Watelle

Icône de la communauté Queer, Dorian Electra a impressionné par son jeu de scène, le public réagissant à chacun de ses mouvements. À tout juste 30 ans, l’artiste originaire du Texas a déjà sorti deux albums, à quelques mois d’interval. Flamboyant a été publié en juillet 2019, tandis que le second My Agenda , est disponible depuis octobre 2020.

David Numwami ne fait qu’un avec la foule

David Numwami a montré l’étendue de ses talents de guitariste sur la scène de Dour. ©-Benjamin Watelle

Le multi-instrumentiste bruxellois a complètement envoûté le public sur la scène au nom idyllique, La petite maison dans la prairie. Le sourire ineffaçable et les mélodies pop envoûtantes de David Numwami ont séduit ses spectateurs. Ne faisant qu’un avec la foule, l’artiste belge a prêté sa guitare à un fan pour qu’il l’accompagne durant la fin de concert avant de terminer sa prestation en se noyant dans un câlin groupé avec ses auditeurs.

À la fois auteur et compositeur, David Numwami a beaucoup travaillé pour d’autres artistes comme Charlotte Gainsbourg en l’accompagnant sur scène. Il a néanmoins pris son envol en sortant en juin 2021 son premier projet solo, un EP de 7 titres intitulé Numwami World.

En bref, les autres concerts marquants de la journée

KTGorique. La rappeuse dynamique a l’univers déjanté s’est produite sur la grande scène The Last Arena. Encore peu connue il y a quelques semaines, la plupart de ses fans l’ont découverte dans l’émission Nouvelle Ecole sur Netflix .

Mandragora. Le célèbre DJ adepte de la psytrance a investi la scène Boombox jusqu’à 4h du matin devant des fans complètement hypnotisés par ses rythmes frénétiques.

Amélie Lens. La DJbelge originaire de Vilvorde a tenu la scène De Balzaal jusqu’à 3h du matin, concluant un rythme ininterrompu d’enchainement d’artistes sur la scène depuis le milieu de l’après-midi