Concours de clash entre eux ou distribution de sachets de CBD pendant le morceau Un Cadeau , Caballero et Jeanjass savent occuper la scène. Les deux MCbelges ont joué à 23h30 sur la scène Boombox devant des milliers de fans déchaînés. Ce sont sans aucun doute les artistes qui ont mis la plus grosse ambiance durant ce premier jour de festival, notamment avec les titres Californie et Il fait beau .

Après avoir sorti la trilogie d’albums Double Hélice entre 2016 et 2018, et la mixtape High et fines herbes qui accompagnait la troisième saison de leur émission de téléréalité sur le cannabis, les deux rappeurs ont publié des projets en solo. Ils ont chacun sorti un album en 2021, regroupés sur le même disque : OSO pour Caballero et Hat trick pour Jeanjass.

Avant un très probable retour du duo iconique dans les prochains mois, le Bruxellois Caballero a également sorti l’EP Osito , tandis que Jeanjass a gâté ses fans d’un autre album solo : Doudoune en été le 17 juin dernier. L’Avenir a rencontré le rappeur carolo pour l’occasion il y a quelques semaines.

Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, l’électro-pop gantoise

Le duo d’artiste s’est produit à 21h45 sur la scène La petite maison dans la prairie. La musique de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul n’est pourtant pas calme et gentille comme la série des années soixante-dix.

Alternant l’anglais et le français, Charlotte Adigéry s’occupe du chant et amène une énergie folle et une prestance sur scène, tandis que Bolis Pupul se charge d’envoûter la foule avec sa musique électro dans laquelle on sent des influences de la pop culture sans pouvoir les nommer.

Les deux artistes gantois ont sorti leur album commun Tropical Dancer en mars 2022, savant mélange entre pop et électro. La chanteuse d’origine antillaise et l’artiste électro d’origine chinoise abordent avec légerté des thèmes aussi variés que le racisme dans Blenda ou les réflexions mysogines dans Esperanto .

Parcels, heureux d’être de retour

Le groupe australien désormais basé à Berlin a performé à 23 h 15 sur la scène La petite maison dans la prairie, trois ans après leur dernier passage à Dour. Entre-temps, il y a eu une pandémie mondiale mais l’ardeur de leur public n’a pas diminué pour autant. Leur electropop teintée de soul, de funk et de disco est toujours aussi efficace.

Les membres de Parcels ont publié un long message sur Instagram hier avant son concert dans lequel ils évoquent les souvenirs qu’ils gardent de leur dernier passage dans le festival, "Dour était vraiment sauvage. Apocalyptique. C’était un chaos psychédélique absolu sur le site, des orages de foudre, des scènes d’araignées géantes au laser, des gens sans vêtements faisant l’amour librement dans la boue..."

Patrick Hetherington, Louie Swain et les autres font de la musique ensemble depuis leur rencontre en 2014 au lycée de Bryon Bay, la "ville la plus à l’Est" d’Australie. Ils ont depuis sorti deux EPet deux albums. Le dernier, Day / Night date de novembre 2021.

Jazzy Bazz, rime technique et précise

Jazzy Bazz a reproduit l’iconographie de son album Memoria sur la scène de Dour. ©-Benjamin Watelle

Rappeur parisien d’origine argentine, amoureux du rap et du foot comme il le racontait sur Ultra parisien en 2016, Jazzy Bazz a performé les morceaux de son nouvel album Mémoria sorti en janvier sur la scène Boombox à 22 h. Rime acérée et verve tranchante, le MCfait partie de la classe de rappeurs très techniques, multipliant les figures de style comme sur les titres Albiceleste ou Panorama .

Monika Kruse et Carl Cox savent tenir la foule

De 23 h à 3 h du matin, deux DJ ont enflammé la scène De Balzaal durant deux heures chacun. D’abord la Berlinoise Monika Kruse, puis le Britannique Carl Cox. Habitués des scènes les plus prestigieuses du monde pour des DJ, comme celle Tomorrowland, ils ont tous les deux plus de trente ans de carrière derrière eux.

Espérons simplement que les festivaliers auront encore suffisamment d’énergie pour les quatre prochains jours après une nuit de fête. La-dessus, on ne s’inquiète pas trop.