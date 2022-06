Fort d’un premier succès "le rendez-vous du jeudi" aux Câbleries de Dour est prêt à rempiler

"La première édition a fait véritablement un carton plein", confie Richard Vanderhaeghen. "Le projet fonctionne vraiment bien. De nombreux collègues sont venus se retrouver autour d’un verre après leur travail, le tout dans une ambiance conviviale, cosy et dans un cadre magnifique."

Fort de ce succès, Richard Vanderhaeghen comptait bien reprendre les mêmes et recommencer ce jeudi. Malheureusement, la météo aura peut-être raison de cette deuxième semaine d’afterwork. "Nous voulons créer une ambiance estivale et de vacances qui sent bon l’été. Malheureusement, la météo prévoit de la pluie ce jeudi. Si nous maintenons le rendez-vous, le concept perdrait de sa valeur. Nous allons donc probablement reporter la seconde édition des "rendez-vous du jeudi" à la semaine prochaine", indique Richard Vanderhaeghen.

Ce ne sera que partie remise pour les amateurs des afterworks aux Câbleries de Dour puisque le concept devrait se prolonger jusqu’au 15 septembre. L’idée d’afterwork semble donc une nouvelle fois faire tendance. Il faut écrire aussi qu’il permet de rencontrer et s’approcher de ses collègues dans une ambiance cosy qui fera rapidement oublier le boulot.