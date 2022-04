Problèmes de fournisseur pour le Dour Festival: « Nous sommes obligés d’investir en stockage et en transport de notre côté »

"Il va sans dire que la crise de la Covid fut désastreuse pour le secteur de l'événementiel. La branche a toutefois tenté de rebondir et ne pas rester les bras croisés afin de trouver des solutions créatives. Le secteur doit néanmoins faire face à une pénurie de personnel qui constitue désormais un sérieux défi", annonce l’Event Confederation.

Le Dour Festival ne fait pas exception à la règle obligeant son organisateur, Damien Dufrasne, à prendre les devants. " Pour nos propres collaborateurs, nous avons pu anticiper en les "bloquant" déjà depuis le début de l’année. En revanche, nos fournisseurs rencontrent davantage de difficultés. Nous sommes obligés d’investir en stockage et en transport de notre côté afin de nous assurer le matériel nécessaire. Certains de nos partenaires habituels ne sont pas non plus en mesure de nous livrer au moment souhaité", indique-t-il.

Le secteur travaillait avec 50% d'employés permanents et s'appuyait pour les autres 50% sur des freelances, des jobs d’étudiant et des bénévoles. Aujourd’hui, les organisateurs et leurs fournisseurs peinent à les attirer et donc à remplir leur planning. La solution pourrait venir d’un recrutement à l’étranger qui apporterait de la flexibilité en termes de planning. Cependant, la priorité du secteur reste de d’abord recruter localement.

Que les festivaliers se rassurent, ces problèmes liés à la crise sanitaire n’auront pas raison du Dour Festival. Il reviendra d’ailleurs en force avec une édition XXL marquée par l’apparition d’un tout nouvel événement, le Dour Campfest. Il se tiendra pendant trois jours avant de faire place au Dour Festival du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet.