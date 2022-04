Près de 1000 participants déjà inscrits au Relais pour la Vie de Dour

Dès le lancement des inscriptions, l’engouement s’est fait ressentir au sein de la commune. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, espérait alors accueillir une trentaine d’équipes pour soutenir la bonne cause. Son souhait sera finalement exaucé puisque 38 équipes se sont déjà constituées soit pas moins de 955 participants. "Comme bourgmestre, je suis particulièrement fier de pouvoir accueillir cette manifestation sur notre commune. Un geste concret pour une belle cause et dans un esprit de solidarité", indique-t-il.

Comme beaucoup d’autres, le bourgmestre enfilera ses chaussures de sport pour participer à l’événement. Il fera d’ailleurs partie de deux équipes, celle de la commune de Dour et celle constituée en hommage à Bruno Cougneau, fondateur de Dour Sports. Il n’est d’ailleurs pas encore trop tard pour le rejoindre à l’événement. Il est en effet possible de constituer sa propre équipe ou en rejoindre une en se rendant sur le site internet du Relais pour la Vie. Les frais d’inscription s’élèvent à dix euros qui seront intégralement reversés à la Fondation contre le cancer. Il est également possible de faire un don directement sur le site du Relais pour la Vie.

A noter qu’aucun prérequis n’est nécessaire pour participer. Il faut simplement être capable de tenir les 24 heures de course/marche avec son équipe soit au moins 30 minutes par personne. D’autres actions et récoltes de fonds en faveur de la recherche contre le cancer devraient voir le jour dans le courant de l’année à Dour.