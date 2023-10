“Je n’ai agi que dans le cadre professionnel”, affirme un policier de la zone boraine, suspecté d’avoir donné des infos à un malfrat

Pour l’inspecteur X, policier depuis dix ans, c’est le début des ennuis. Il fait l’objet d’une enquête interne et de mesures disciplinaires. Une enquête révèle qu’il a violé le secret professionnel et qu’il a fait des recherches dans la banque de données sans aucun motif légitime. Le policier est renvoyé devant le tribunal correctionnel qui le condamne à un an de prison, peine assortie d’un sursis simple de trois ans.

Un chasseur

Pour le policier, c’est la catastrophe ! Il doit quitter le service intervention et il y a une saisie sur salaire. Il se dit innocent et Me Frank Discepoli a plaidé son acquittement devant la cour d’appel, vendredi matin. Le policier conteste avoir informé le jeune homme qui se trouvait au cœur de plusieurs enquêtes en cours.

L’inspecteur X raconte qu’il connaît bien K, impliqué dans plusieurs affaires sur les zones de police de Mons et du Borinage, des vols, des incendies, de la drogue… En étant à l’intervention, l’inspecteur le croise souvent, et le cherche surtout dans le cadre de plusieurs enquêtes. “Oui, j’ai fait des recherches sur lui, mais uniquement à titre professionnel”, répond le policier qui se définit comme un chasseur.

La loi sur la fonction de police

Me Discepoli se demande pourquoi cette enquête a été menée par la zone boraine, et non pas par le comité P. Il ajoute que la loi sur la fonction de police, sur laquelle le premier juge s’est appuyé, n’est entrée en vigueur qu’après la période infractionnelle retenue contre le policier.

L’avocat regrette que les enquêteurs n’aient suivi qu’une seule piste. “Mon client connaît K, car il était très actif et suspecté de plusieurs faits. Ceux qui le poursuivent sont persuadés qu’il a voulu l’aider, mais personne n’a jamais évoqué le fait que ce policier voulait aider ses collègues”.

D’ailleurs, un autre policier a déclaré qu’il avait demandé des informations au sujet de K au prévenu, car il savait qu’il le connaissait. “Il espérait obtenir des renseignements utiles à son enquête”.

L’avocat s’étonne aussi que personne n’ait pensé à demander à K quelles étaient les informations reçues du policier.

Motif de consultation

Le policier explique qu’il fait une quinzaine d’interventions par jour. Au bureau, il discute avec ses collègues sur les affaires en cours, et notamment sur les méfaits de K. Son boulot est de chercher des informations.

Pour chercher des informations dans son ordinateur, le policier doit introduire un motif de consultation. Il explique que ce motif restait le même durant toute l’ouverture de la session. Les choses ont changé depuis 2019. “Cette obligation d’introduire, à chaque recherche, un motif légitime provient d’une directive du 8 septembre 2021, postérieure à la période infractionnelle. Avant, tout le monde faisait comme il le déclare”, ajoute Me Discepoli.

Le policier espère que la cour d’appel suivra les arguments développés par son avocat, car c’est sa carrière et son honneur qui sont en jeu. En dix ans de service, le jeune homme a toujours bien fait son travail, visiblement.

Arrêt à la mi-novembre.