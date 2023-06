Corruption de personnel communal à Colfontaine : des perquisitions ont aussi été menées en Écosse

On parlera désormais de Colfontaine à l’international. Mi-juin, l’on apprenait que des documents d’identité et passeports étaient délivrés à des personnes étrangères en séjour illégal par le personnel du service population de l’administration communale. Au total, sept personnes avaient été arrêtées. Une seule a finalement été inculpée – et relâchée sous conditions – pour corruption passive, fraude informatique et faux et usage de faux.