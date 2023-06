Colfontaine : sept fonctionnaires du service population arrêtés pour possible corruption

Ce mercredi, l’administration communale de Colfontaine, et plus précisément son service population, était perquisitionnée par les enquêteurs de la Police Judiciaire Fédérale de Mons. Si dans un premier temps, le parquet s’était refusé à communiquer et à préciser la nature des faits, il a donné davantage d’éléments d’informations ce jeudi. On apprend ainsi qu’une dénonciation qui remonte à 2020 est à l’origine de ces perquisitions.