L’homme est retranché chez lui. On raconte qu’il s’est disputé avec une bande de jeunes du quartier. Il est armé… d’une tronçonneuse. Il sort de chez lui et lance aux policiers : “celui qui s’approche, je le coupe en deux”.

Usage de la force

Des policiers se sont constitués parties civiles dans cette affaire. Leur avocat, Me Discepoli, rappelle au tribunal que ses clients se sont rendus chez Michaël pour l’aider, mais ils ont été plutôt mal accueillis. “Il ne souhaitait pas écouter les policiers, il ne voulait rien savoir”. Les policiers ont donc fait usage de la force pour appréhender le gaillard. Ils ont utilisé d’armes et de balles en caoutchouc.

Plus de deux ans après les faits, Michaël garde de vagues souvenirs de ce fort chabrol. “Je me souviens d’avoir vu les policiers me tirer dessus, à sept reprises, à une distance de quinze mètres. Ils m’ont frappé à hauteur des reins”, dit-il. Les détails sont plutôt précis pour un homme qui dit ne se souvenir de rien.

Il ajoute que les menaces de découper les policiers “étaient des paroles en l’air” et qu’il s’était pris la tête avec des jeunes “qui roulaient trop vite et qui mettaient la vie des enfants en danger”.

Responsable de ses actes

En première instance, le tribunal n’avait pas prononcé d’acquittement sur base de l’article 71, estimant que Michaël n’avait pas perdu son libre arbitre. Il l’a condamné à une peine de deux ans de prison ferme, en état de récidive.

En appel, ni le ministère public, ni les parties civiles ne croient à la perte du libre arbitre. “Selon un neuropsychiatre, qui l’a examiné en mai 2022, il est impulsif mais il ne souffre d’aucune pathologie mentale”, déclare le substitut du procureur. Michaël avait été arrêté après avoir jeté des cocktails molotov sur la façade de ses voisins, ce qui lui a coûté une peine de quarante mois de prison ferme, qu’il purge actuellement.

Un violent coup à la tête

Me Parisse déclare que son client a reçu un violent coup à la tête, le jour des faits, dans une bagarre impliquant une vingtaine de personnes. Quand la police est arrivée, les agresseurs avaient pris la fuite. “Les policiers n’ont pas réussi à lui faire comprendre qu’il était la victime. Il était persuadé que la police était arrivée pour l’interpeller. Comme il se sent persécuté, il est entré chez lui et s’est saisi de cette tronçonneuse”.

La pénaliste a plaidé l’acquittement sur base de l’application de l’article 71 du code pénal, mais la cour d’appel a confirmé la peine de deux ans de prison. Selon son avocate, Michaël séjourne dans l’aile psychiatrique de la prison, à la suite d’une grosse dépression.