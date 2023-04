La criminalité est “globalement en baisse” sur le territoire de la zone de police boraine

Malgré des statistiques satisfaisantes, certains faits sont à la hausse. C’est le cas des attaques à main armée (12 faits contre 19 en 2021, +20 %), des coups et blessures volontaires (878 faits contre 813), les homicides (15 contre 14), les incendies volontaires (117 contre 116), les vols à la tire (29 contre 26) ou les vols de voiture (58 contre 53). Les faits plus “violents” sont donc davantage à déplorer.

Six accidents mortels

”Les agressions et la violence restent en effet bien présentes sur le territoire”, regrette Jean-Marc Delrot, chef de corps. “Heureusement, nos taux d’élucidation sont bons, voire très bons.” Autre ombre au tableau, le nombre d’accidents mortels survenus en 2022. Alors qu’aucun n’était à déplorer en 2020 ou 2021, ils étaient au nombre de 6 l’an dernier. “C’est dramatique. Certains accidents sont du fait de comportements inadaptés : vitesse excessive, consommation d’alcool et/ou de stupéfiants, non-port de la ceinture de sécurité,…”

En matière de circulation routière pourtant, la police boraine ne ménage pas ses efforts. “Des contrôles sont organisés chaque jour sur le terrain. Il n’est pas possible de mettre un policier ou un radar à chaque coin de rue mais les chiffres prouvent que nous devons aller encore plus loin, notamment pour lutter contre la consommation d’alcool et de stupéfiant au volant.”

Radars et patrouilles sur le terrain

En 2022, 2,7 % des personnes contrôlées étaient sous influence de drogue, 3,6 % sous influence de l’alcool. “Notre attention sera davantage orientée vers cette problématique”, promet encore le chef de corps. Notons par ailleurs qu’en matière de vitesse excessive, la zone dispose désormais de quatre radars et de deux radars tronçons : l’un est situé entre Boussu et Dour, l’autre, situé à la rue Hautecoeur à Sirault, sera mis en fonctionnement très prochainement.

Au cours de cette année et des suivantes, la vigilance sera donc tournée vers la sécurité routière, la lutte contre les violences, notamment intrafamiliales, et les nuisances sociales (dépôts sauvages, tapages, dégradations,…) qui font naître chez les citoyens un sentiment d’insécurité plus marqué. Des objectifs qui passeront, entre autres, par un renforcement des patrouilles sur le terrain, des opérations de sensibilisation et de répression, le développement de partenariat ou encore l’utilisation de divers moyens technologiques (radars, caméras,…)