Colfontaine : l’antenne du musée Duesberg n’ouvrira peut-être pas ses portes

Le projet était bien ficelé, de nouvelles vitrines avaient été achetées et la convention, relue à de nombreuses reprises, prête à être signée. Aujourd’hui pourtant, le baron François Duesberg n’a plus aucune certitude quant à la possible ouverture d’une antenne de son musée à Colfontaine, au cœur de l’Abbaye de la Court. En effet, du côté de l’administration communale et des élus, c’est le silence radio.