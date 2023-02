Une conférence sur “le cerveau” des attentats de Bruxelles et Paris organisée à Colfontaine

“On a rapidement eu confirmation qu’il s’agissait d’un sujet difficile et sensible, à la vue des commentaires lus sur Facebook”, explique Lionel Pistone, organisateur. “C’est justement un peu le but de ce genre de conférence : provoquer le débat, le questionnement, sensibiliser, aussi. D’autant que nous sommes en pleine période de procès des attentats. Georges Dallemagne et Christophe Lamfalussy ont mené une vaste enquête qui pose plusieurs questions et qui se veut très critique. ”

Sans prétendre répondre à la question, les deux auteurs se demandent comment Oussama Atar, né à Bruxelles, a pu devenir le responsable des opérations extérieures de l’État islamique. Et, surtout, comment il a pu rester libre et ainsi mettre son plan à exécution alors qu’il avait été arrêté en Irak en 2005, condamné à perpétuité pour terrorisme… Et finalement libéré. “Ce sont des questions qui mériteraient de trouver réponse car il y a dans ce dossier des responsabilités à pointer. ”

Et Lionel Pistone de poursuivre : “Certains élus belges se sont mobilisés pour obtenir l’extradition et le retour d’Oussama Atar en Belgique. Pourquoi et surtout comment est-il possible qu’il ait pu agir en toute liberté, préparer ses troupes en Syrie et agir sans jamais être inquiété, surveiller ? L’idée n’est pas, à l’issue de cette conférence, de prétendre en savoir plus que les autres mais de, peut-être, mieux comprendre l’envers de ces attentats meurtriers. ”

Le Clandestin de Daesh a été lauréat du premier prix littéraire Stéphane Franz di Rippel. La conférence est quant à elle à découvrir ce vendredi au sein de la salle Saint-Michel à Colfontaine. L’entrée est gratuite. Informations et réservations souhaitées auprès de Lionel Pistone.