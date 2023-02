Mons-Borinage : le ministre Henry invité à prendre des dispositions pour sécuriser la route de Wallonie

On ne l’apprendra à personne : la route de Wallonie est un axe majeur dans la région de Mons-Borinage. Particulièrement fréquentée, notamment par les poids lourds qui rejoignent diverses entreprises et zonings, son état fait en revanche peine à voir. Et du point de vue de la sécurité, les reproches à formuler ne manquent pas. Ils ont été compilés dans un courrier au ministre Philippe Henry (Ecolo) par Mathieu Messin (PS), président d’Alteria.