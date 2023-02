Nouveau subside et capacité d’accueil revue à la hausse pour la future crèche de Colfontaine

En réalité, le projet ne date pas d’hier. Mais c’est initialement sur le site du Pont d’Arcole qu’il avait été imaginé. “Lorsque j’ai pris la présidence de l’Irsia, le projet était ficelé. 28 places étaient prévues et un subside de 820 000 euros avait été obtenu”, explique Mathieu Messin, président de l’intercommunale Irsia, à la manœuvre. “En analysant les données, je me suis rapidement rendu compte que le site du Pont d’Arcole était inadapté.”

Le manque de stationnement a notamment pesé dans la balance, mais pas seulement. “Un bâtiment incendié est toujours accueilli sur le site Voltaire. 600 000 euros sont bloqués au niveau de l’assurance et ne pouvaient être débloqués que si quelque chose y était reconstruit. Des discussions ont été lancées pour rediriger le projet de crèche sur ledit site, ce qui nous permet en plus de faire disparaître un chancre urbain. Le site est bien situé, proche des axes routiers et s’intègre dans un quartier calme.”

Négociations et subsides complémentaires

Les négociations ont malgré tout été ardues avec le SPW et l’ONE. “La décision de subsidiation concernait le projet du Pont d’Arcole. Nous avons démontré que notre projet tenait la route. Dans l’intervalle, nous avons pu obtenir un subside auprès du ministre Collignon pour procéder à la démolition du chancre. ” 90 000 euros ont été octroyés, sur un coût de démolition de quelque 140 000 euros. “On a perdu un peu de temps mais il était important de tenter d’aller chercher ces subsides”, ajoute Mathieu Messin.

D’autres bonnes nouvelles étaient communiquées à l’Irsia il y a quelques jours seulement. “Un nouveau plan Cigogne a été lancé par la Région wallonne, ce qui n’arrive pas tous les deux jours. Nous avons pris contact avec les services afin d’expliquer la redirection du projet et voir s’il était possible d’introduire un dossier complémentaire car nous souhaitions ajouter sept places d’accueil. On nous a d’abord répondu que l’appel était réservé aux nouveaux projets.”

Le projet de nouvelle crèche se précise à Colfontaine. ©D.R.

La qualité du projet, développé sur un terrain de 2000 mètres carrés, et le manque criant de places d’accueil ont finalement permis à l’Irsia d’obtenir satisfaction. “Nous venons d’apprendre que nous pouvions compter sur un subside supplémentaire de 275 000 euros.” Le coût total du projet est quant à lui estimé à près de trois millions d’euros. Le chantier de démolition vient de débuter et devrait être terminé dans le courant du mois de mars. Tout devra au minimum être mis en œuvre pour le premier trimestre 2026 pour une ouverture espérée dans la foulée.

Aujourd’hui, l’Irsia regroupe six crèches situées à Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-Ghislain et une vingtaine d’accueillantes. D’autres projets de rénovation-extension sont d’ores et déjà dans les cartons : le président entend en effet faire le nécessaire pour que chaque crèche puisse tourner autour des 35 places d’accueil.