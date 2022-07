La commune a décroché un subside de 60.000 euros dans le cadre de l'appel à projets Ecole Numérique lancé par la Wallonie. En 2019, les écoles du Cambry et Achille Delattre en avaient déjà bénéficié. A présent, ce sont les huit autres écoles communales répartie en quatre groupes scolaires qui vont pouvoir bénéficier des subventions wallonnes, à raison de 15.000 euros par groupe.

Pour en faire quoi exactement? Les tableaux blancs interactifs et les ordinateurs avaient déjà fait leur apparition. Avec le nouveau subside, la commune de Colfontaine a pu acquérir des télévisions tactiles et interactives, des petits pc convertibles, des tablettes ou d’autres matériels numériques divers. Toutes les classes, dès la maternelle, sont concernées par ces nouveaux équipements. Les élèves et les enseignants ont d’ailleurs déjà pu tester leur nouveau matériel durant le mois de juin dernier. Et les retours sont positifs, nous assure la commune.

"Au-delà du plaisir de travailler sur du matériel flambant neuf, l’octroi de ces équipements ne s’est pas fait sans réflexion", précise la porte-parole de la commune de Colfontaine. "Ainsi, Ils permettront notamment de favoriser le travail en autonomie et d’individualiser les apprentissages en adaptant les exercices au niveau de chaque élève et en accentuant la différenciation."