Des classes d’immersion en… sciences et technologie organisées dès la rentrée à l’école communale de la rue Pastur à Chapelle

”L’école communale de la rue Pastur s’inscrira dans une nouvelle dynamique dès la rentrée scolaire prochaine. En effet, l’équipe éducative s’est réunie à plusieurs reprises afin de mettre sur pied un projet qui serait commun, de la classe d’accueil jusqu’à la 6e année primaire”, indique la direction. “Les sciences et la technologie sont vite apparues comme un moteur qui permettrait une collaboration entre les élèves, entre les enseignants, mais aussi un premier pas vers une réelle continuité dans les apprentissages.”

Les sciences et la technologie nous entourent au quotidien, que ce soit le son qui sort de la radio, l’arbre qui pousse dans le jardin, le cycle de l’eau, les lunettes que certains portent sur le nez, l’oiseau qui vole de branche en branche, l’interrupteur qui actionne la lampe de chevet, etc. C’est en ce sens que ces deux matières ont été privilégiées. “Les sciences et la technologie vont également de manière transversale être un outil pour l’élaboration de contenus écrits (expression écrite), l’enrichissement du vocabulaire, l’émission d’hypothèses, l’expression orale (savoir parler et écouter), mais aussi le calcul, qu’il soit mental ou écrit (nombres et opérations), l’utilisation de divers instruments de mesure (grandeurs), l’élaboration et la lecture de graphiques (traitement de données)”, ajoute la direction.

Ce projet prendra place en deux phases. La première, applicable dès la rentrée, consistera en une expérimentation par classe par semaine et les apprentissages transversaux qui s’y appliqueront. La deuxième phase, qui se juxtaposera à la première dès le mois suivant, consistera quant à elle en la collaboration étroite avec des intervenants externes, tels que Cap Sciences, le Crie de Mariemont, la Faculté des Sciences de l’ULB, etc.

”L’objectif global de ce projet est l’épanouissement de l’enfant dans le monde qui l’entoure, le développement d’un esprit critique, le respect des idées différentes, la solidarité et l’esprit d’équipe le tout en acquérant les connaissances nécessaires pour la poursuite harmonieuse du cursus scolaire”, conclut la direction.