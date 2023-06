Une villa part en fumée à Chapelle-lez-Herlaimont (vidéo)

Ce mardi soir un peu avant 21h, un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue du Chêne à Chapelle-lez-Herlaimont soit juste derrière le magasin Action et une épaisse fumée a cela dit envahi tout le quartier aux alentours quelques minutes plus tard. A priori, la villa aurait été complètement détruite par les flammes mais il n’y aurait pas eu de blessé. “Le monsieur qui réside là, qui est kiné, était parti en consultation lorsque l’incendie s’est déclaré et le fils était également parti travailler, seule une dame se trouvait dans l’habitation”, nous explique Kevin Rossion, coordinateur PLANU de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont. “Cette dernière a entendu des sortes d’explosion mais pensait qu’il s’agissait de pétards. Lorsqu’elle est sortie de chez elle, elle s’est aperçue, en voyant des voisins sortis de chez eux, alertés par la fumée qui se dégageait de l’habitation, que son toit était en flamme.”