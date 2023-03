Après son premier Magritte, le Chapellois Gregory Carnoli se penche sur la réalisation de deux nouveaux films

Remis de ses émotions, le Chapellois se tourne donc désormais vers l’avenir. “La plus grande satisfaction pour moi était d’être nominé aux Magritte. En remporter un était bien évidemment un plus mais la nomination seule permettait de savoir que le film était de qualité”, confie Gregory Carnoli. “Une fois que tu es nominé, on te demande de réaliser un petit discours. C’est plus pour pouvoir énoncer le mien que je tenais à gagner. J’ai ainsi pu avoir des mots forts pour Sourour, une dame décédée dans des conditions suspectes au sein d’un commissariat de police. ”

Ses mots forts pour Sourour étaient en parfaite adéquation avec le thème de son film lauréat : Ma Gueule. Un thème dénonciateur qui se retrouvera encore dans ses prochaines réalisations. “Deux autres projets sont en cours d’écriture et de financement. Ces deux nouveaux films auront toujours cette vision politique et engagée. Je vais à nouveau parler de ce qui me touche pour me donner l’énergie de le faire. Un court et un long métrage sont ainsi prévus. Le court-métrage parlera du vivre ensemble, de la ville et des différents types de masculinité qui se côtoient. Pour le long métrage, je garde la surprise pour le moment… ”

Pour réaliser ces deux nouveaux projets, Gregory Carnoli peut désormais compter sur sa nouvelle notoriété pour avancer plus rapidement dans la réalisation. “Je vois la différence dans le temps de réponse à mes mails. Pour le film “Ma Gueule”, j’attendais parfois longtemps avant d’avoir une réponse. Désormais c’est beaucoup plus rapide. C’est assez normal, les acteurs et réalisateurs trient quelque peu les demandes. Quand tu commences à te faire un nom, c’est donc tout de suite plus facile”, conclut-il.