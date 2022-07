Chapelle-Lez-Herlaimont retenu parmi les trois villes wallonnes à développer le carsharing

Le carsharing (voiture partagée) permet d’optimaliser l’utilisation d’une voiture. Une voiture partagée permet ainsi de remplacer jusqu’à 15 voitures individuelles. De nombreux défis importants pourront ainsi être relevés grâce à ce nouveau projet. Il permettra notamment de réduire les dépenses des ménages, donner un accès à l’automobile aux ménages précaires, agir en complémentarité avec la mobilité douce et les transports en commun, faciliter le transport vers les zones difficilement accessibles en transport en commun, optimiser et réduire les coûts des entreprises ainsi que réduire les espaces de stationnement en voirie.

"Il s’agit d’une alternative efficace, abordable et écologique à la voiture individuelle", indique la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont. "Le projet permettra de diminuer la pollution et réduire les embouteillages. Pour avancer dans le projet, une convention de parrainage a été signée par les différentes parties prenantes du projet. L’objet de cette convention vise à fixer les droits et obligations des communes dans le cadre du projet SOCCER."

Pour la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont, ce n’est autre que le bourgmestre, Karl De Vos, qui a été désigné comme parrain. Il aura pour mission de faire la publicité du projet et sera tenu au courant des dernières avancées de celui-ci. Il participera également activement aux réunions.