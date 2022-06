Meurtre d’Isabelle Rectem à Chapelle-lez-Herlaimont: Majorité féminine pour juger Salvatore Marasco, alias Rino

Il est aussi accusé d’avoir blessé un conseiller communal, Alain Jacobeus, avec son pistolet semi-automatique calibre 65, détenu sans autorisation.

Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel du Hainaut. L’accusé est défendu par Me Jean-Philppe Mayence et Me Elena D’Agristina, du barreau de Charleroi. Les parties civiles sont, elles, représentées par Me Nabil Khoulalène, Me Michel Bouchat, Me Romain Bastianelli et Me Michaël Donatangelo, du barreau de Charleroi.

L’accusation est représentée par Gilles Dupuis, avocat général.