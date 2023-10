Braine-le-Comte : Sept projets choisis pour le premier budget participatif

Trois d’entre eux entrent dans le cadre du PCDR 2023. Le projet “Une halte, une papote”, qui pourra être réalisé pour un montant estimé à près de 9 000 euros, consiste en l’installation de bancs avec accoudoirs sur le domaine public brainois. “L’objectif est de proposer aux séniors la possibilité de se reposer lors d’une course, d’une promenade et de pouvoir faire un causette avec d’autres personnes”, expliquent les porteurs du projet. “Les accoudoirs leur permettront de s’asseoir et de se relever plus facilement pour certains. Ces bancs pourront même être intéressants pour les PMR, les femmes enceintes.”

Second projet retenu, celui des “Valves pour tout savoir d’Hennuyères” estimé à 3 300 euros porté par les Citoyens d’Hennuyères. “Notre village d’Hennuyères regorge de pôles d’attractivité et d’activité. La mise en place de valves à plusieurs endroits stratégiques du village permettra de mettre en valeur les activités qui s’y déroulent mais également d’indiquer la présence de commerces, d’artisans locaux, des prestataires de service comme des médecins, des vétérinaires, des pharmacies, …”, expliquent les porteurs du projet. “Malgré l’importance d’Internet et des réseaux sociaux, nous constatons qu’un certain nombre d’habitants du village ne sont pas connectés et/ou pas présents sur les réseaux sociaux. Ils n’ont donc pas connaissance des informations liées aux activités du village. La présence de valves, reprenant les événements du village, les commerces, les artisans ou toutes autres informations relatives à la vie du village, permettra de toucher un maximum de villageois.”

Le projet “Un parc du Ronchy plus convivial” vise quant à lui l’amélioration générale du parc pour un montant de 5 600 euros.

Participation citoyenne

Pour le volet de la participation citoyenne, quatre projets ont été retenus. Le premier projet est celui de l’acquisition de matériel en vue de l’entretien des sentiers herbeux de l’entité, un projet estimé à 1 800 euros porté par l’asbl des Amis du Bonhomme de fer. L’asbl Henrichamps souhaiterait quant à elle organiser un festival des artisans et ainsi que des ateliers d’initiation à l’artisanat. Ils recevront une enveloppe de 8 000 euros. L’asbl La Casa qui accueille des enfants placés par le juge recevra le beau montant de plus de 16 000 euros pour son projet de salle informatique ouverte à la fois aux résidents mais aussi aux non-résidents. Enfin, le comité de Quartier Coraimont sera soutenu à hauteur de 1 800 euros pour l’organisation de festivités dans le quartier.