Braine-le-Comte commune pilote du nouveau label de l’Adeps “Maisons Sport Bien-Être”

L’Adeps a lancé l’opération “Label Adeps Communes Sportives” pour promouvoir l’offre sportive proposée par chaque commune à ses citoyens. Cette opération a pour objectif de distinguer les communes qui mènent une politique de développement du sport accessible à tous, en valorisant leurs infrastructures sportives intérieures et extérieures. En plus de favoriser le recours à la mobilité douce pour faciliter l’accès aux sites sportifs, l’opération vise également à encourager la pratique sportive chez toutes les catégories de citoyens, y compris les personnes porteuses de handicap et les personnes socialement isolées.