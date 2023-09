La pollution survenue en 2013 suite à une fuite dans la citerne à mazout de l’école d’Hennuyères désormais sous-contrôle

Les 10 et 12 novembre 2013, le département de la Police et des Contrôles constatait une pollution du ruisseau La Favarge née d’une fuite d’une des citernes à mazout de l’école communale d’Hennuyères. Depuis lors, plusieurs études d’orientation, des cahiers des charges, des mesures de suivi et des projets d’assainissement des sols ont été réalisés et sont d’ailleurs toujours en cours. Mais voilà, dix ans après la pollution, des riverains du quartier rapportent que la pollution serait plus étendue qu’estimée et que les ouvriers qui y travaillent découvrent encore de nouvelles poches de pollution à proximité des habitations. Une situation qui interpelle le conseiller communal, Pierre-André Damas, qui a souhaité en savoir plus lors du conseil communal de ce lundi.