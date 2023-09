La plongée adaptée arrive à Braine-le-Comte

Plonger est parfois synonyme de résurrection pour les personnes porteuses de handicap qui retrouvent toute leur motricité une fois dans l’eau. Un bienfait non négligeable que Michel Bock a voulu rendre accessible à Braine-le-Comte. “La plongée adaptée existe depuis une dizaine d’années. J’en proposais déjà il y a 10-15 ans à Mons avant de déménager à Soignies. J’ai alors voulu remettre en place des entraînements adaptés aux personnes valides tout comme à celles souffrant d’un handicap. Les deux publics se mélangeront pour vraiment permettre un maximum d’inclusion”, confie Michel Bock, en charge des entraînements de plongée adaptée à Braine-le-Comte.

Une prise en charge individualisée

Porteur d’un handicap ou non, le principe et le matériel nécessaire à la plongée resteront les mêmes. Seuls quelques encadrants supplémentaires seront indispensables pour permettre le bon déroulement des séances. “Une séance de plongée aura d’abord lieu avec nos encadrants en guise de formation avant d’accueillir les élèves. Un suivi assez individualisé sera ensuite proposé aux plongeurs en fonction de leur handicap. Nous ne réagirons évidemment pas de la même manière avec une personne amputée qu’avec une personne aveugle. Notre but est cependant le même et consiste à inculquer les bases à nos élèves afin qu’ils puissent ensuite plonger dans des carrières ou d’autres sites plus propices à la plongée”, poursuit Michel Bock.

Pour pouvoir avoir accès au cours, les futurs élèves devront bénéficier du total accord de leur médecin. Une fois sur place, l’asbl Altéo se chargera d’encadrer au mieux tout ce petit monde. “L’asbl est spécialisée dans l’encadrement sportif des personnes porteuses d’un handicap. Elle répondra donc à tous les besoins de nos membres en termes de transport ou de matériel. Elle nous fournira également des mains supplémentaires pour encadrer les cours.”

Des bienfaits insoupçonnés

Des cours de plongée qui sont vécus comme une véritable résurrection par certains plongeurs. “Une personne aveugle s’est déjà inscrite pour les cours de plongée. Dans un premier temps, je me suis demandé ce que ce sport pouvait lui apporter. C’est alors qu’il m’a dit que lorsqu’il était dans l’eau, ses autres sens, dont notamment l’ouïe, pouvaient enfin être mis au repos. Les personnes souffrant d’un trouble moteur retrouvent quant à eux une certaine mobilité dans l’eau. Elles peuvent à nouveau se déplacer, faire des cumulés et autres, ce qui n’est plus possible au quotidien. Ce sont donc de nombreux bienfaits qu’apporte la plongée à ces personnes”, conclut Michel Bock.

Les cours seront à découvrir, aussi bien pour les personnes valides que pour celles porteuses d’un handicap, tous les vendredis de 20h30 à 21h30 au Sportoase de Braine-le-Comte.