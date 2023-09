Le Plan Incliné de Ronquières rouvert à la navigation

Bonne nouvelle pour la navigation fluviale, le plan incliné de Ronquières est rouvert au trafic depuis ce samedi 2 septembre, à 6h. Ces derniers jours, les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) sont intervenues avec l’objectif de rouvrir l’ouvrage hydraulique le plus rapidement possible à la navigation. Les travaux entrepris ont permis de garantir la sécurité nécessaire tant pour l’intégrité du plan incliné que pour les usagers.