En visite à l’EPN de Braine-le-Comte, le ministre Borsus annonce de nouvelles aides aux communes pour lutter contre la fracture numérique

Au total, ce ne sont pas moins de 128 villes et communes qui disposent déjà d’EPN, nécessaires pour lutter contre la fracture numérique. À une époque où 6 % des Wallons n’ont pas de connexion internet, la Wallonie veut multiplier les actions pour mener à bien sa mission. C’est dans ce cadre-là que le ministre Borsus a décidé de lancer un nouvel appel à projets. Un budget total d’un million d’euros est alloué à ce dispositif en 2023, dans l’objectif de susciter la création de nouveaux EPN et de renforcer l’offre de services dans ces lieux en Wallonie.

30 000 euros pour un nouvel EPN

”Des dispositifs d’accompagnement à l’apprentissage du numérique ou des structures qui mettent du matériel informatique à disposition sont bien évidemment nécessaires. On le sait, la transformation numérique de notre société s’accélère à un rythme soutenu. Nous devons, autant que possible, encourager la création d’Espaces Publics Numériques. C’est notamment pour cette raison qu’un incitant à hauteur de 30 000 euros par EPN a été rendu disponible dans le cadre d’un appel à projets”, indique le ministre Borsus (MR). 15 000 euros peuvent également être obtenus pour des aménagements supplémentaires dans des EPN déjà existants.

Des EPN qui, en plus de permettre d’accéder gratuitement à des ordinateurs, des imprimantes et autres matériels informatiques, permettent aux citoyens de disposer d’une personne de confiance sur qui ils peuvent compter pour s’adapter aux nouvelles technologies. “À une époque où les tentatives de phishing, hacking et autres sont monnaie courante, les citoyens peuvent rapidement être à la merci de personnes malintentionnées si elles ne disposent pas de structures adéquates pour leur permettre de pallier leurs lacunes. Il est donc important de leur permettre de disposer d’une personne de confiance via ces EPN qui sont régies par une charte. Cette dernière permet de véritablement créer une relation de confiance entre usagers et spécialistes du numérique. Notre volonté est que l’ensemble des communes Wallonnes puissent en bénéficier”, poursuit le ministre.

Huit ordinateurs disponibles à Braine-le-Comte

À Braine-le-Comte, c’est Alain qui se charge d’accompagner numériquement les personnes qui en ressentent le besoin. “J’ai pris ma pension après 40 ans d’expérience en informatique. Je mets désormais mes compétences à disposition des citoyens qui le souhaitent”, confie Alain Verwayen, bénévole à l’EPN de Braine-le-Comte. “Les questions portent principalement sur l’EBanking et sur le transfert de photos d’un téléphone à un ordinateur et inversement. Elles peuvent cependant également toucher bien d’autres domaines comme le stockage de données ou l’utilisation du traitement de texte.”

C’est au sein du local de promotion sociale que prennent place les huit ordinateurs de l’EPN de Braine-le-Comte. Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard puisqu’il se situe idéalement en plein cœur du centre-ville. Il reste désormais sous l’œil attentif de l’échevine de la Cohésion sociale, Angélique Maucq (PS).

À noter que l’action du gouvernement wallon ne se limite pas aux EPN. Piloté par la ministre de l’Emploi et de la Formation et le ministre du Numérique, un plan d’inclusion numérique pour tous les Wallons est actuellement mis en œuvre par le département Emploi-Formation du SPW EER en collaboration avec l’Agence du Numérique. Il s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie. Ce Plan aborde les différents aspects de la fracture numérique qui est envisagée dans ses multiples dimensions comprenant aussi bien les inégalités d’accès, d’usage ou liées aux implications sociales.