Rénovation urbaine de Braine-le-Comte : les marchés de rénovation de la Grand-Place et de création d’un parking provisoire lancés

Bien que ces marchés soient lancés, il faudra encore attendre un peu avant de voir leur concrétisation se réaliser. “Dans un peu plus d’un an, un vaste chantier va débuter pour rénover la Grand-Place et ses abords. En vue de pallier le manque de stationnement, le service Mobilité et le bureau d’études, en concertation avec les commerçants, ont décidé de créer un parking provisoire entre la rue des Dominicains et la rue A. Gillis. Le permis a d’ailleurs été octroyé en juillet dernier. Il prévoit un total de 110 places pour un budget de 277 580 euros”, indique Léandre Huart, échevin de l’Urbanisme à Braine-le-Comte (Braine).

L’opposition contre ce parking

Un premier point qui n’a toujours pas obtenu les faveurs de l’opposition. Le parti Ecolo reprochant toujours la destruction d’espaces verts pour faire place à du béton. “Notre groupe s’oppose depuis le début à la création de ce parking provisoire. Pour preuve, notre pétition de 427 signatures du début de cette année qui a fait couler beaucoup d’encre”, répond Muriel De Dobbeleer, conseillère communale (Ecolo). “Nous estimons qu’en cette période de dérèglement climatique, où de nombreuses communes tentent de créer des espaces verts, il n’est pas opportun d’en raser en plein centre-ville. L’argent dédié à ce projet nous semble dépensé inutilement.”

L’échevin de l’Urbanisme a tout de même voulu se montrer rassurant en indiquant que sept arbres centraux seront maintenus à cet endroit. “Le projet est un peu plus coûteux que prévu pour pouvoir maintenir ces sept arbres en place”, ajoute-t-il. Un argument qui n’a pas changé le vote de l’opposition qui s’est positionnée contre ce marché public (Ensemble et Ecolo).

La rénovation de la Grand-Place en cinq phases

Le volet aménagement de la Grand-Place et de ses abords était également sur la table en vue de lancer le marché public. “Nous y voilà enfin avec ce fameux projet de rénovation urbaine en vue de rénover notre Grand-Place et mettre en avant les modes doux et les espaces de convivialité. Il est important de rappeler que le marché est conjoint avec la SPGE qui prendra en charge l’entièreté des rénovations d’égouttage. Le permis a été délivré en juillet dernier sans aucun commentaire du fonctionnaire délégué”, explique Léandre Huart.

Cinq phases de travaux sont prévues. La première concernera la SPGE pour l’égouttage et les impétrants. La rue Grand-Place, la Place du Jeu de Balle et le Square seront compris dans la seconde et troisième phases de travaux. Les jeux d’eau et les fontaines seront mis en place dans la quatrième phase avant de terminer par la nationale 6. “C’est un marché de 3,2 millions d’euros. Il faut y ajouter l’égouttage qui sera entièrement pris en charge par la SPGE à hauteur d’un peu plus d’un million d’euros”, conclut Léandre Huart.

Un second volet qui n’a pas obtenu les faveurs du groupe Ensemble.