Le bourgmestre de Braine-le-Comte revient sur cette édition exceptionnelle du Ronquières Festival : “Je me suis rendu compte de la beauté de l’Homme”

Un Ronquières Festival qui, sur le papier, devait être historique. Il l’a finalement bel et bien été mais pas uniquement au niveau de l’affluence et de la programmation. “La programmation faisait véritablement rentrer le Ronquières Festival dans la cour des grands. Nous avions donc eu de nombreuses réunions pour que la sécurité, la mobilité et bien d’autres aspects du festival soient sous-contrôle avant le début des festivités. Nous avions prévu davantage de chemin d’accès, des entrées et sorties de parking différentes pour que tout se passe pour le mieux. La pluie est néanmoins venue jouer les trouble-fêtes”, confie Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte.

La pluie qui a obligé les organisateurs, les forces de police et… le bourgmestre à réagir rapidement mais jamais dans la précipitation. C’est donc sans regret ou presque que se réveille le bourgmestre ce lundi matin. “Le seul regret que je peux éventuellement avoir est l’optimisme d’avant festival. Nous nous sommes persuadés que la météo allait être clémente comme annoncé jusqu’en fin juillet. Finalement, le beau temps n’est pas revenu pour le premier mais bien pour le second week-end d’août. Nous avons tout de même tenu à ne pas réagir dans la précipitation. Certains festivaliers reprochent un manque d’anticipation ou des décisions prises trop tardivement. Ils ne se rendent cependant pas compte de tout le travail qui se cache derrière les décisions que nous prenons. Je pense que nous avons bien fait de conserver le dernier jour du festival avec une programmation réduite en fonction des artistes qui étaient en mesure de monter sur scène tout comme je pense que c’était une bonne chose d’interdire l’accès à La Colline le dimanche pour assurer la sécurité des visiteurs”, poursuit Maxime Daye.

Une solidarité incroyable

Outre la réactivité, la solidarité caractérise également bien cette édition du Ronquières Festival. “Je me suis vraiment rendu compte de la beauté de l’Homme quand j’ai vu la solidarité des équipes techniques qui ont changé les choses en fonction de la situation. J’ai un immense respect pour eux. J’en ai également pour les membres des équipes du poste d’observation dont les drones et caméras ont permis de régler bien des problèmes. Les agriculteurs et les bourgmestres de Seneffe, Ecaussinnes et Ittre ont également été incroyables tout comme les organisateurs. Il faut bien se rendre compte des risques qu’ils prennent et de l’argent qu’ils injectent dans la région pour ce festival”, rappelle Maxime Daye.

Un festival marqué par la météo mais pas par les incidents. Un motif de satisfaction supplémentaire pour le bourgmestre qui n’a pas vraiment pu profiter des concerts des nombreuses têtes d’affiche du festival. “Je n’ai pas vu grand-chose. J’attendais impatiemment Louise Attaque que j’ai finalement dû écouter depuis la cave du Plan Incliné de Ronquières. Je m’y étais réfugié pour avoir une connexion stable pour procéder à une réunion en visio avec le gouverneur du Hainaut, la police fédérale et la police locale”, raconte Maxime Daye.

Zaho de Sagazan, coup de cœur du bourgmestre

Malgré tout, trois coups de cœur ressortent quand même de cette édition 2023 du Ronquières Festival. “Mon premier coup de cœur est Zaho De Sagazan dont les textes et l’énergie étaient incroyables. Elle s’est donnée à fond malgré le fait qu’elle était programmée à 14h. Juliette Armanet est mon second coup de cœur. Elle s’est véritablement mise au niveau des festivaliers en passant la plupart de son concert sous la pluie. Elle s’est mouillée au sens propre comme au figuré lors de son concert. Mon troisième coup de cœur est Franz Ferdinand. Son concert était une renaissance pour nous. Il a vraiment su chauffer la foule du Ronquières Festival. C’est là que nous nous sommes rendu compte que nous avions vraiment bien fait de maintenir quelques concerts et non pas annuler la dernière journée du festival”, conclut Maxime Daye.

À noter que le maïeur tout comme les organisateurs ont noté les remarques constructives des festivaliers pour en prendre compte à l’avenir. Place désormais à un repos bien mérité pour le bourgmestre après trois jours intenses.