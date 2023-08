Ronquières Festival : une édition 2023 dont on se souviendra longtemps !

Si les prévisions météorologiques étaient connues, elles étaient inexactes. Suffisamment inexactes pour que les organisateurs se retrouvent face à une situation inattendue : un site totalement sous eau (et donc sous boues) et insécurisé. “Il a plu deux fois plus que prévu. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous entendions les trombes d’eau tomber. Nous savions que le lendemain, nous allions découvrir un terrain totalement inondé du fait que les sols étaient déjà gorgés d’eau”, expliquent Gino Innocente et Jean-François Guillin, organisateurs.

Cascade de décisions

”Nous pensions que le problème serait surtout localisé au niveau des parkings. Mais en réalité, tout était sous eaux. En l’état, ouvrir le site était impossible car la sécurité n’était pas assurée. Les équipes techniques ont dû procéder à de nombreuses vérifications. Nous avons réuni tout le monde autour de la table et nous avons pris des décisions, une à une, pour que nous puissions maintenir cette dernière journée de festival, ne serait-ce que par respect pour les festivaliers. La question n’était alors plus de savoir si nous allions ouvrir mais quand, et dans quelles conditions.”

Seules deux scènes ont finalement été conservées : la scène du Bâbord Club, et la scène Tribord. “On se doutait que la scène colline ne serait pas en état. Par ailleurs, on s’attendait à une fréquentation plus faible. Son maintien n’était donc pas justifié” Par ailleurs, en collaboration avec la police et les autorités locales, un plan de mobilité a été redessiné en dernière minute. “Tous les parkings en prairie ont été fermés. Il a donc fallu permettre le stationnement en voiries. Nous étions bien conscients que cela serait compliqué, qu’il faudrait marcher beaucoup plus. Mais nous n’avions pas d’autres possibilités.”

Il a également fallu faire des choix dans la programmation. “C’est un véritable crève-cœur mais nous avons dû annoncer à des artistes qu’ils ne pourraient pas jouer car il était impossible d’ouvrir le site avant 16 heures.” Impossible par ailleurs de faire jouer sur la scène Tribord The Prodigy et Shaka Ponk, les deux têtes d’affiche du jour. “Nous avons dû faire un choix purement pratique : le matériel de The Prodigy était déjà là, celui de Shaka Ponk n’arrivait qu’à 14 h 30. Monter les deux shows était tout simplement impossible. C’est donc la loi du “premier arrivé, premier servi” qui a primé. Shaka Ponk était sur place, mais ils n’ont pas pu jouer.

Record de fréquentation battu

Côté fréquentation, malgré des conditions épouvantables, le festival clôture sur un bilan positif. “Ce dimanche, on a perdu près de 10 000 festivaliers, pour arriver à un nombre de 16 000 personnes. Parmi les abandons, une grosse partie des campeurs, les fans de Shaka Ponk et une partie non négligeable des pass trois jours. Pour autant, nous avons accueilli 28 000 personnes vendredi, 26 000 personnes samedi et 16 000 personnes ce dimanche, soit un total de 70 000 festivaliers. Le record de 2022, qui était de 65 000 personnes, est battu.”

Le dimanche du Ronquières Festival en photos ! ©AVPRESS

Un exploit qui n’aurait pas été possible sans le public. “Nous ne pouvons que remercier ceux qui se sont déplacés, qui se sont montrés compréhensifs, tous nos bénévoles car par un seul d’entre eux n’a déserté, les techniciens qui ont fait un travail fou et qui ont permis de préparer, dans l’urgence ce dimanche, la scène Tribord pour qu’elle soit totalement exploitable, ou encore les fermiers qui nous ont permis de répartir sur le site 30 et 45 tonnes de paille ces samedi et dimanche” Épuisés par cette édition remplie d’accumulation d’imprévus, les organisateurs savent que des leçons devront être tirées.

Notamment en termes de mobilité, afin de proposer davantage de solutions alternatives à la voiture via le développement plus important d’offres de transport, de navettes, de vélos et de parking de délestage. Pour le reste, ils confirment que la scène colline sera bel et bien maintenue l’an prochain et qu’un retour en arrière, avec une scène bâbord et une scène Tribord, ne devrait pas être envisagé. Rendez-vous donc les 2, 3 et 4 août 2024 pour une nouvelle édition… Sous le soleil cette fois, espérons-le.