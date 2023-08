Il faudra attendre la soirée avant de retrouver un temps sec sur le Ronquières Festival

Farid de Météo Mons fait une nouvelle fois le point sur la météo en ce dimanche du festival. “Ambiance automnale ce dimanche matin avec une météo encore un peu frisquette. Le vent va ensuite basculer au nord-ouest. On peut alors s’attendre à un semblant d’amélioration ce dimanche après-midi à partir de 15-16h où les averses vont s’espacer davantage. De nombreuses rincées seront cependant encore prévues avant de faire place à un temps sec dimanche soir.”

Il faudra donc se montrer patient avant de voir la météo s’améliorer. Les bottes et ponchos seront à nouveau les meilleurs alliés des festivaliers venus applaudir The Prodigy, Shaka Ponk, Franz Ferdinand, Benjamin Biolay, Rori et bien d’autres. Les organisateurs s’attendent à une affluence un peu moindre que ces deux premiers jours, avoisinant les 25 000 spectateurs.