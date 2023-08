Camper au Ronquières Festival : “les conditions sont difficiles mais personnellement, je n’ai pas de regrets !”

”J’étais là il y a deux ans, déjà en camping, et c’est clair que les conditions ne sont pas les mêmes ! On avait du soleil, on profitait de quelques moments de bronzette. Cette année, c’est une autre histoire”, confirme Marie Decruyenaere, festivalière. Entourée d’amis, cette dernière a débarqué sur le site du plan incliné vendredi en début d’après-midi. “On espérait pouvoir installer une tonnelle, ce qui nous aurait permis de se protéger un peu de la pluie, mais on n’a pas pu entrer dans le camping avec elle. Ça nous aurait bien aidés, parce que les trois tonnelles installées par l’organisation sont prises d’assaut. On est obligés de rester sous nos tentes pour s’abriter.”

Marie et ses amis gardent le sourire malgré les conditions difficiles au camping. ©D.R.

Pour autant, le petit groupe garde le moral. “On est installés sur le haut de la bute. C’est boueux mais ça va encore. Les allées, en revanche, deviennent difficilement praticables. Du coup, les campeurs sillonnent entre les tentes. Les ornières se creusent là aussi. Pour le reste, personnellement, j’ai eu froid dans la nuit de samedi à dimanche mais j’avais en revanche bien dormi la veille. Les sanitaires sont accessibles, les douches aussi. Il y a de la boue partout mais ce n’est pas l’important. On a de l’eau chaude et en plus, l’accès est gratuit !”

Et d’ajouter : “Je ne regrette pas d’être en camping. C’est difficile et les conditions sont loin d’être optimales mais en fait, je suis heureuse d’avoir mes affaires sur place. Ce samedi, après avoir subi la pluie et la boue toute la journée, je suis allée me changer dès que j’ai commencé à avoir trop froid. Si je n’avais pas pu enfiler des affaires sèches avant de revenir sur le site, il est fort probable que j’aurais quitté le festival et raté les têtes d’affiche.” Plus souvent sur le site que dans le camping, Marie et ses amis entendent vivre le reste de leur festival aussi positivement que possible.

Retour à la maison pour certains campeurs

Nicolas Dufrane fait partie des habitués du Ronquières Festival. Comme à son habitude, il s’était procuré ses tickets dès l’ouverture de la billetterie alors que seul Indochine avait annoncé sa présence. “Quand nous avons découvert l’affiche petit à petit, nous étions ravis. L’affiche est terrible. Nous attendons particulièrement Shaka Ponk et The Prodigy ce dimanche”, confie Nicolas Dufrane. Malheureusement, le Montois devra se contenter de The Prodigy ce dimanche en raison des mesures prises par l’organisation suite à la situation inédite.

Nicolas et ses amis dormiront au camping cette nuit avant de retourner chez eux jusqu'à la prochaine édition. ©D.R.

Pour vivre une meilleure expérience et des soirées uniques, Nicolas et ses amis avaient également opté pour le pass camping. Avec la météo de ces derniers jours, le festivalier a tout de même privilégié un retour à la maison pour passer ses nuits au sec. “Le vendredi, j’ai hésité à rester sur place car le site était encore praticable. Je suis tout de même rentré à la maison. Cette nuit, le retour à la maison était indispensable. Les conditions météorologiques ont rendu le site impraticable. Nous étions pleins de boue. Nous avons donc mis toutes nos affaires dans un sac et sommes rentrés pour passer la nuit au chaud”, confie Nicolas.

Ce dimanche, Nicolas retournera au pied du Plan Incliné de Ronquières pour vivre le dernier jour de festival. Pour se plonger totalement dans l’ambiance, il passera quand même son ultime nuit sur place. “Les autres années, nous faisions des afters jusqu’à 5-6h du matin. Nous buvions nos dernières bières et en offrions aux personnes qui passaient près de notre tipi. Cela nous permettait de faire de belles rencontres et de vivre le festival à fond. Nous dormirons sur place cette nuit pour vivre cette ambiance unique au moins une fois lors du festival”, conclut Nicolas Dufrane.