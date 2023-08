La paille, solution miracle contre la boue au Ronquières Festival : “les fermiers nous aident à faire face à cette situation inédite”

Au niveau des parkings, ce sont en effet les ballots de pailles qui font office de solution. “Plus de 20 Tonnes de pailles nous ont été fournies par les fermiers afin de créer une centaine d’allées de parking. L’objectif est évidemment de permettre aux véhicules de ne pas s’embourber. 8 000 places ont ainsi pu être créées”, indiquent les organisateurs du Ronquières Festival.

Sur le site également la paille a fait son apparition pour sécuriser les endroits les plus glissants. Sécurité qui reste LA priorité des organisateurs. “Rien n’est laissé au hasard, il n’y a pas d’improvisation. Notre priorité première est de garantir la sécurité des festivaliers. Nous avons donc décalé d’une heure l’ouverture du festival pour pouvoir disposer cette paille sur le site et dans les parkings. Nous prenons toutes les mesures en concertation avec la police et les autorités communales qui nous aident grandement. Les fermiers nous prêtent également main-forte. Ils n’hésitent pas à nous appeler et nous conseiller pour que tout se passe pour le mieux dans cette configuration inédite pour le festival”, poursuivent les organisateurs.

Sur les réseaux sociaux, la mobilité est particulièrement pointée du doigt. De nombreux festivaliers sont en effet restés bloqués de nombreuses heures dans les embouteillages. Là aussi, des solutions ont été dégagées ce samedi. “À 18h, seuls 60 % des festivaliers étaient présents sur le site. Cela veut dire que près de la moitié d’entre eux sont arrivés en même temps provoquant de nombreux embouteillages. Aujourd’hui, pareil problème ne devrait plus survenir. À 15 heures, la moitié des festivaliers sont déjà sur site et devraient continuer à arriver. Nous nous attendons, en plus, à 30 % de véhicules en moins sur les routes. Cela s’explique par la présence des campeurs qui n’ont plus à prendre la route et sur l’affluence moindre en ce samedi”, expliquent les organisateurs.

Des navettes supplémentaires ont également été prévues pour fluidifier le trafic tout comme un nouveau parking de délestage à Seneffe qui favorise le covoiturage. 26 000 festivaliers sont attendus ce samedi contre 28 000 hier. “Beaucoup de personnes sont venues spécialement pour Indochine. Nous nous attendons donc à une affluence moindre ce samedi. La pluie ne joue pas non plus en notre faveur. Nous tablons donc sur 26 000 festivaliers ce samedi et 25 000 dimanche”, concluent les organisateurs qui continuent de remuer ciel et terre pour que le festival puisse se poursuivre toujours en mettant un point d’honneur sur la sécurité des visiteurs.