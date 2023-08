Des mesures prises au Ronquières Festival pour pallier les problèmes de mobilité de ce vendredi

”Le festival ouvrira ses portes une heure plus tard ce jour (soit à 13h) pour permettre une sécurisation du site”, indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine). “Les parkings sont sous surveillance constante, des nouvelles zones sont créées tout comme les navettes de retour vers la gare de Braine-le-Comte qui sont renforcées et la zone d’attente améliorée.”

En plus de ces quelques mesures, des avantages seront offerts aux festivaliers qui privilégieront le covoiturage. “Un parking de délestage de 1 000 places encourageant le covoiturage est créé rue Jules Bordet à Seneffe. Toutes les voitures qui en sortiront avec au moins 4 personnes à bord recevront une carte boissons de 25 euros”, poursuit Maxime Daye. “Lorsque les festivaliers arrivent sur le site, ils sont invités à suivre les stewards et se montrer compréhensifs au vu des conditions climatiques qui ralentissent les accès. Il est plus que jamais recommandé d’utiliser les alternatives collectives.”

L’objectif est donc plus que jamais d’éviter pareille situation que ce vendredi. “Je suis conscient des nuisances, des déceptions, des adaptations demandées… Mais c’est aussi cela les festivals : patauger dans la gadoue, rire sous une drache, se retrouver avec de nombreux autres amoureux de bonne musique, et parfois patienter pour permettre à un maximum de fans d’avoir la chance de voir des groupes impressionnants… Il en reste des souvenirs musicaux bien plus agréables qu’une annulation pure et simple”, conclut Maxime Daye.