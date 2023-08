Une météo assez changeante attend le Ronquières Festival ce vendredi : “il devrait faire sec à partir de 17-18h"

Farid de Météo Mons en dit plus sur le temps auquel les festivaliers seront confrontés ce vendredi. “Malheureusement cela ne s’annonce pas terrible pour ce vendredi de festival”, indique Farid de Météo Mons. “La matinée sera assez calme avant de faire place à des cumulus en début d’après-midi. Pas mal d’ondées vont ensuite se succéder sur le site du Ronquières Festival avec quelques éclaircies mais bien trop timides. Les températures seront bien trop fraîches pour la saison. Il n’y aura qu’une petite vingtaine de degrés.”

La situation qui pourrait tout de même s’améliorer pour les concerts les plus importants de ce vendredi du Ronquières Festival. “Nous pouvons espérer une amélioration et davantage de périodes sèches après 17-18h. En cours de soirée, cela sera donc beaucoup plus calme”, explique Farid. Les campeurs devraient quant à eux passer une première nuit au sec. “La nuit de vendredi à samedi sera assez tranquille, sèche mais fraîche avec 11-12 degrés seulement le matin.”

Une météo dont les festivaliers devront évidemment se prémunir. Les parapluies étant interdits sur le site du festival, les ponchos ou K-Way pourraient bien être de sortie avant de les ôter en soirée pour vivre les derniers concerts de la journée au sec. Il est fortement conseillé de se munir de bonnes chaussures qui résisteront au changement de météo mais surtout à la boue.