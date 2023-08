Il faut écrire qu’un plan de mobilité beaucoup plus dense est prévu cette année pour éviter tous les soucis de mobilité. Plan qui a l’air de porter ses fruits tant l’accès au festival a été facile en ce début d’après-midi. Les festivaliers avaient également pris les devants en arrivant tôt, plus tôt que les autres années sur le site. “Nous avons pris la route un peu après midi pour éviter la circulation. Nous devons désormais attendre que le site ouvre mais cela en valait la peine”, confie Marie, festivalière du Ronquières Festival. “On n’a pas eu de ralentissements pour venir jusqu’au festival”, ajoute Romain.

Plusieurs solutions sont disponibles pour les festivaliers qui doivent encore se rendre sur le site du festival. Outre la voiture, des navettes seront mises en place pour amener les festivaliers directement sur le site du Ronquières Festival. Elles sont prévues depuis et vers les gares de Braine-le-Comte et Nivelles. Ces navettes roulent non-stop selon une cadence variable en fonction de l’affluence. Le vendredi, elles seront disponibles dès 9h. Il faudra attendre 11h les autres jours. Elles feront le voyage inverse à des cadences régulières également et, ce, jusqu’à la fin des concerts. Le lundi, les campeurs pourront d’ailleurs les emprunter à 10h pour rentrer chez-eux. Des navettes se rendant directement à domicile sont également disponibles dans un rayon de 30 kilomètres du festival.

Des cars au départ de grandes villes

Cette année, le Ronquières Festival proposera également des voyages en bus au départ des grandes villes de Wallonie. Des départs sont en effet prévus au départ des villes de Tournai, Ath, Mons, Namur, Charleroi, Binche et La Louvière. Les horaires de départ sont disponibles sur le site du Ronquières Festival. Pour les deux roues, deux parkings vélos et un pour motos seront disponibles.