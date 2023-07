Nouvelle demande de permis pour la SPRL Binnemans à Braine-le-Comte : les riverains à nouveau inquiets

Après une première demande de permis largement contestée par les habitants de Braine-le-Comte, la SPRL Binnemans revient désormais avec un second projet. La mobilisation des habitants n’a pas été vaine puisque les activités de criblage et de concassage, particulièrement décriées lors du premier projet, sont désormais abandonnées. L’agrandissement des bâtiments et la création d’une station de lavage privée sont notamment repris dans cette nouvelle demande de permis permettant ainsi de moderniser les installations existantes. Bien que cette nouvelle demande soit moins contraignante pour les riverains, ces derniers semblent encore déterminer à se mobiliser pour toute une série de raisons.