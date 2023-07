Le Plan Incliné de Ronquières rouvert au trafic fluviale ce vendredi (VIDEO)

Pour rappel, le 3 juin dernier, un câble de la porte amont qui permet l’accès des bateaux au bac n°1 a cédé. Le bac n°2 étant en travaux et donc inaccessible, cela avait provoqué l’interruption du trafic fluvial sur le site de Ronquières, les autres ouvrages du canal Charleroi-Bruxelles restant fonctionnels. Les travaux de remise en service du second bac de navigation avaient alors été accélérés pour permettre un retour à la normale le plus rapide possible. En parallèle à cela, plusieurs grues avaient été acheminées sur le site pour permettre au bateau bloqué dans le bac numéro 1 de reprendre sa route.

Cette remise en service du deuxième bac est une bonne nouvelle pour la navigation fluviale tant le plan incliné de Ronquières est l’ouvrage le plus spectaculaire du canal Charleroi-Bruxelles. Il permet, à lui seul, de franchir une dénivellation de 67,53 mètres. La pente est longue de 1.432 m et inclinée à 5 %. Elle comprend une partie aérienne soutenue par des portiques et une partie enterrée. Cet ouvrage en béton comporte des rails de roulement et de guidance qui supportent deux ensembles bacs-contrepoids. Les 2 ensembles sont indépendants l’un de l’autre. Les bacs sont remplis d’eau et permettent de transporter les bateaux de part et d’autre de l’ouvrage. Le plan incliné voit un passage quotidien moyen de 12 montants et 12 avalants.