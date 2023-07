Ronquières Festival : la mobilité aux abords du site revue pour plus de fluidité : “notre plan de mobilité sera beaucoup plus dense”

La mobilité au cœur des préoccupations des organisateurs du Ronquières Festival et de la Ville de Braine-le-Comte. Alors que quelques soucis étaient survenus l’an dernier lors de l’arrivée des campeurs et festivaliers le vendredi du festival, l’organisation aura encore fort à faire pour accueillir les 28 000 visiteurs prévus notamment pour la venue d’Indochine. Elle pourra cependant compter sur un plan de mobilité beaucoup plus dense et une meilleure collaboration avec ses communes voisines de Seneffe et Ecaussinnes.