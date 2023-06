Deux officiers de la zone de secours Hainaut Centre iront en France pour se former aux feux de forêt

”Les événements de la fin de ce mois de mai nous rappellent que la Belgique n’est pas à l’abri des feux de forêt. L’incendie dans les Fagnes nous démontre qu’il ne faut pas grand-chose pour qu’un grand brasier s’enflamme. Certains officiers pompiers se forment auprès d’homologues français pour apprendre à maîtriser ces importants brasiers. De plus en plus de casernes s’équipent également pour cela. Est-ce également le cas dans notre zone de secours ? La caserne la plus proche est-elle équipée du matériel adéquat pour intervenir dans pareilles situations que dans les Fagnes ?”, se questionne le conseiller Eric Berteau.

Une zone de secours particulièrement bien équipée qui comptera prochainement en ses rangs deux officiers formés pour intervenir lors de feux de forêt. “Des procédures sont écrites au niveau du dispatching 112 en cas d’appel pour un feu de forêt”, indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. “Trois véhicules spécialisés sont disponibles sur la zone de secours Hainaut Centre dont l’un se trouve à Braine-le-Comte. Il s’agit d’une autopompe 4X4 qui va d’ailleurs être rééquipée pour les feux de forêt. La prévention pour éviter pareils événements se fait tout de même sans cesse tout comme les visites de contrôle. Deux officiers de la zone partiront également en formation en France pour pouvoir gérer les différents niveaux de feu.”

Un plus pour la région qui possède de nombreux bois et forêts dont notamment le bois de la Houssière à Braine-le-Comte.