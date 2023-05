Le Ronquières Festival part à la recherche de 1.400 bénévoles

Ce n’est un secret pour personne, pour qu’un festival soit réussi il a besoin d’une line-up de qualité, d’animations et restauration pour les festivaliers mais également… de bénévoles dévoués pour partir aux quatre coins du festival remplir différentes tâches. Le Ronquières Festival compte déjà sans l’ombre d’un doute une programmation plus qu’alléchante avec des têtes d’affiche telles qu’Indochine, The Prodigy, Ofenbach ou encore Placebo. En termes d’animations et de restauration, le festival n’est pas en reste non plus puisque de nombreux foodtrucks divers et variés et une troisième scène électro seront au rendez-vous. Il ne reste donc plus qu’à cocher la dernière case pour que cette année 2023 soit une nouvelle fois l’année de tous les records. Les inscriptions pour les bénévoles viennent d’ailleurs d’être lancées. Pas moins de 1.400 volontaires sont recherchés.