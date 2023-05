Le Ronquières Festival se mobilise pour la libération d’Olivier Vandecasteele

Après le soutien de nombreuses communes et Villes de Belgique à travers le vote d’une motion pour demander la libération d’Olivier Vandecasteele, c’est donc au tour des festivals de se mobiliser. “Alors que nous n’avons aucune perspective de libération de notre fils, frère et ami Olivier Vandecasteele, dont la santé psychologique et physique s’est encore récemment détériorée de manière inquiétante, nous continuons à planifier nos actions de mobilisation”, indique un proche de la famille avant de poursuivre.

”Olivier étant un grand passionné de musique, alors qu’il en est privé depuis plus d’un an, nous avons naturellement sollicité le milieu musical et en particulier les organisateurs de festivals. Nous avons pu compter sur le soutien, collectif, unanime et déterminé de nombreux Festivals, qui se sont montrés très à l’écoute. Nous les en remercions chaleureusement et encourageons les autres Festivals à prendre contact avec nous pour les rejoindre.”

Le Ronquières Festival a naturellement rejoint le mouvement de soutien à la libération d’Olivier Vandecasteele en diffusant largement la pétition d’Amnesty International. Il n’est pas le seul puisque le Dour Festival, Les Ardentes, Les Francofolies de Spa, Scène sur Sambre, LaSemo, Les Solidarités, Le Botanique, Durbuy Rock Festival, Inc’Rock BW Festival, Esperanzah ! – Abbaye De Floreffe, Jazz à Liège, Les Gens d’Ere et le festival du 15 août d’Obigies ont également pris part à la mobilisation.

Une mobilisation qui va se poursuivre jusqu’au moment où l’Iran décidera enfin de mettre fin à l’enfer d’Olivier Vandecasteele. La pétition en ligne est d’ailleurs toujours disponible aux personnes souhaitant également apporter leur soutien au Tournaisien.