6 000 Brainois désormais reliés à la fibre : “ce chantier nous a également permis de réfectionner 3km de trottoirs” (VIDEO)

Grâce à ce nouvel accès à la fibre optique, la Ville de Braine-le-Comte s’inscrit plus que jamais comme une ville moderne et connectée. “Un an de travaux, cela peut paraître énorme pour les citoyens mais en réalité, ça ne l’est pas. La Ville seule n’aurait jamais pu réaliser pareil chantier à cette vitesse. Tout s’est bien déroulé grâce à un partenariat public-privé rondement mené qui permet désormais à 6 000 habitations de prétendre à un réseau relié à la fibre optique. Ce nouvel aménagement inscrit plus que jamais Braine-le-Comte dans une ville moderne et accueillante. Le monde du télétravail demande aux habitants de posséder une connexion fiable, c’est désormais le cas chez-nous”, indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine).

Une bonne collaboration public-privé qui, mine de rien, permet à la Ville de faire de sérieuse économie… sur l’entretien des trottoirs. “Quand Proximus est arrivé, nous nous sommes rendu compte que pas mal de trottoirs, qui allaient être ouverts, étaient en piteux état. Nous avons donc profité de leur intervention pour les remettre à neuf”, explique André-Paul Coppens (Braine). “Habituellement, nous dégageons 500 000 euros du budget communal pour la réfection des voiries. Grâce au chantier de la fibre, nous avons pu refaire trois kilomètres de trottoirs pour 200 000 euros. Cela nous laisse donc encore 300 000 euros pour réfectionner d’autres voiries.”

Outre ces trois kilomètres de trottoirs réfectionnés grâce au chantier de la fibre, d’autres chiffres clés décrivent ce chantier d’un an. Le premier concerne évidemment la date du lancement du projet de fibre à Braine-le-Comte. Ce projet a abouti sur un premier coup de pelle le 4 avril 2022 pour se terminer ce mois-ci. Tout au long de cette année de travaux, 48 réunions ont eu lieu entre les différents services de la Ville et de Proximus. Au total, 28 kilomètres de tranchée ont été ouverts pour introduire la fibre à Braine-le-Comte. La pose en façade représente quant à elle 21 kilomètres. Grâce à ce bon travail, 6 000 habitations brainoises sont désormais reliées à la fibre.

Proximus ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin. À l’heure d’écrire ces lignes, 22 % du réseau belge est relié à la fibre. Un chiffre qui devrait monter à 70 % d'ici 2028. “Nous connectons 600 000 habitations à la fibre par an. Notre objectif et de connecter 70 % des habitations belges à la fibre d'ici 2028. Notre deuxième plan monte ce pourcentage à 95 % en incluant les villages ruraux. Pour les 5 % restant, nous ferons appel à des technologies alternatives”, relate Laurent De Meutter, directeur Proximus en charge du déploiement de la fibre.

À terme, la fibre optique permettra d’accélérer la connectivité des ménages. Un outil devenu indispensable à une époque où le télétravail devient de plus en plus courant. Un réseau plus rapide qui profitera également aux jeux vidéo. À noter que Proximus ne sera pas le seul opérateur à faire appel à la fibre. Plus d’une trentaine de réseaux pourront en effet y prétendre.