Après les pass 3 jours, le Ronquières Festival lance les pass week-end : “les places se vendent beaucoup plus rapidement que les autres années”

“Les tickets pour le vendredi sont sold-out depuis longtemps maintenant. Nous avions tout de même reçu de nombreuses demandes de festivaliers souhaitant se rendre au festival le week-end. Comme les pass trois jours sont également tous vendus, nous trouvions que cela avait du sens de proposer des pass week-end à un prix attractif de 99 euros”, confie Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival.

Malgré l’ajout de cette nouvelle offre, le festival devrait afficher complet en un temps record cette année. “Si les gens veulent venir à Ronquières, nous leur conseillons de ne pas trop traîner avant de se procurer leur place”, annonce Gino Innocente. “D’habitude, lors d’une année normale, Les pass se vendent en priorité et c’est seulement à partir de maintenant que nous commençons à vendre les tickets pour un jour de festival. Cette année, nous sommes largement en avance par rapport aux autres années même pour le samedi et le dimanche. ”

La programmation de cette édition 2023 du Ronquières Festival est probablement responsable de ce succès de foule. Après Indochine, les grands noms de la chanson se sont en effet succédé passant de Placebo à Louise Attaque en passant par Kid Noize, The Prodigy ou encore Shaka Ponk. Le festival réserve d’ailleurs encore une dernière surprise au niveau de sa line-up.

Une nouvelle scène, dédiée à la musique électro, avait en effet fait son apparition l’année dernière. Forte de son succès, elle sera de retour cette année. Bien que la programmation des deux scènes principales soit désormais connue, cette troisième scène réserve encore quelques surprises aux festivaliers. “La programmation de cette troisième scène devrait être dévoilée dans les prochains jours”, conclut Gino Innocente.

Pour rappel, Indochine sera la tête d’affiche du premier jour de festival, prévu le 4 août prochain. Adé, Kid Noize, Louise Attaque, Fake Empire, Julien Granel, Kids Return et The Subways complètent l’affiche du vendredi. Le lendemain, Disiz, Feder, Juliette Armanet, Ofenbach, Placebo, Zaho de Sagazan, Elia Rose, Jain, Pierre De Maere et Whispering Sons animeront le Ronquières Festival. Enfin, pour la journée de clôture, 11 artistes seront au rendez-vous. Il s’agit de Benjamin Biolay, Jeanne Added, Marie-Flore, Shaka Ponk, Franz Ferdinand, The Haunted Youth, Thomas Frank Hopper, Rori, Saint-Graal, Juicy x Big Band et The Prodigy.