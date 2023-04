D’importants investissements prévus à Braine-le-Comte dans le cadre du PIC et du PIMACI

La mobilité douce a le vent en poupe dans de nombreuses villes et communes qui n’hésitent pas à prévoir des aménagements afin de la développer. Pour les aider dans leurs démarches, la Région wallonne avait prévu un important budget pour financer une bonne partie des plans d’investissements communaux et intermodalités (PIC et PIMACI) des communes volontaires. La Ville de Braine-le-Comte n’a pas manqué à l’appel et s’est vue remettre d’importants subsides pour ses projets. Projets présentés lors du dernier conseil communal.