Ofenbach, Adé,… le Ronquières Festival dévoile quatre noms supplémentaires

La line-up prend donc peu à peu forme. Pour le premier jour de festival, prévu le vendredi 4 août prochain, Indochine sera la tête d’affiche. Il sera accompagné de Louise Attaque, Kid Noize, The Subways et, désormais, d’Adé et de Julien Granel. Le lendemain, Placebo, Disiz, Jain, Juliette Armanet ainsi qu’Ofenbach et Kaky seront à l’affiche. Seuls trois artistes ont été annoncés pour le dimanche pour l’instant. Il s’agit de Franz Ferdinand, Shaka Ponk et Benjamin Biolay.

Pour se procurer leur ticket, les festivaliers peuvent se rendre sur le site du festival. Des tarifs préférentiels sont encore disponibles pour les pass de trois jours. Ce n’est cependant plus le cas des places pour le vendredi, toutes parties après l’annonce de la venue d’Indochine.